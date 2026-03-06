السبت 7 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تنظم اليوم سحوراً رمضانياً يجمع كبار المتبرعين

7 مارس 2026 02:39

دبي (الاتحاد)

تنظم مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» اليوم سحوراً رمضانياً على هامش مزاد «أنبل رقم» الخيري، الداعم لحملة «حد الحياة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
ويحضر السحور الرمضاني، الذي يقام في فندق أرماني دبي في برج خليفة اليوم حيث يتم تنظيم مزاد «أنبل رقم» الخيري، عدداً من كبار المتبرعين ورجال الأعمال والمؤسسات الإنسانية والخيرية الدولي. كما يشهد حضور نخبة من المانحين والشخصيات الدولية البارزة من رواد العمل الخيري وقادة قطاع الأعمال، وذلك بالتعاون مع بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية. ويعزز هذا السحور، التفاعل مع حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً.
ويتضمن مزاد «أنبل رقم» الخيري للأرقام المميزة الذي تنظمه مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بالتعاون مع «الإمارات للمزادات» وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات بدبي و«&e» وشركة «دو»، عرض 29 رقماً مميزاً، منها 9 أرقام مميزة للوحات المركبات تابعة لـ«طرق دبي»، و10 أرقام هاتفية لـ «دو»، و10 أرقام هاتفية لـ«&e».
ويشارك في فعاليات المزاد شخصيات بارزة من مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات العمل الخيري والنفع العام وأصحاب الأيادي البيضاء الحريصين على دعم القضايا الإنسانية النبيلة.

