119 ألف وجبة «كـسر الصيام» وزّعها «الهلال» في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، من خلال مركز مدينة أبوظبي، تنفيذ مشروع كسر الصيام ضمن حملة «رمضان عطاء مستمر»، في إطار جهودها الإنسانية الرامية إلى دعم الصائمين وتعزيز قيم التكافل والتراحم خلال الشهر الفضيل.

ومنذ بداية الشهر الفضيل وحتى يوم أمس، بلغ عدد وجبات الإفطار التي تم توزيعها ضمن المشروع 119 ألف وجبة كسر الصيام بواقع 7 آلاف وجبة يومياً، ما يعكس حجم الإقبال والتفاعل المجتمعي مع المبادرة، ويؤكد فاعلية التخطيط الميداني وانتشار نقاط التوزيع في المواقع الحيوية.

ويستهدف المشروع قائدي المركبات ومستخدمي الطريق قبيل موعد الإفطار، من خلال توزيع وجبات خفيفة تمكّنهم من كسر صيامهم بأمان إلى حين وصولهم إلى وجهاتهم. وتتكون وجبة كسر الصيام من التمر والماء وكعكة خفيفة، بما يُلبّي الاحتياجات الأساسية للصائمين في تلك اللحظات.

وتم تخصيص 7 مواقع لتوزيع الوجبات في مدينة أبوظبي وضواحيها، تشمل 3 محطات تابعة لأدنوك لتعبئة الوقود و4 تقاطعات مرورية رئيسة، بما يضمن الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين في أوقات الذروة.