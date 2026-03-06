«إي آند» شريك رئيسي لحملة «حد الحياة»

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك «إي آند الإمارات»، ركيزة قطاع الاتصالات في مجموعة التكنولوجيا العالمية «إي آند»، كشريك رئيسي لحملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً.

وتعمل «إي آند» على توظيف منصاتها ومواردها لتسهيل المساهمة في الحملة التي تستهدف إيجاد حلول مستدامة لتوفير الغذاء وحماية الأطفال من الجوع وفق منهجية واضحة، إضافة إلى تعزيز قيم التراحم والتكافل والتعاطف، ومدّ يد العون للفئات الأكثر احتياجاً، وترسيخ موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني.

وقال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة «إي آند الإمارات»: «تعكس مشاركتنا كشريك رئيسي في الحملة التزامنا الراسخ بدعم المبادرات الوطنية ذات الأثر الإنساني المستدام، وترجمة رؤيتنا في تسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان».

وأضاف: «نحرص على توظيف حلولنا التكنولوجية ومنصاتنا الرقمية، لتعزيز وصول رسالة الحملة إلى مختلف شرائح المجتمع، بما يمكّن الأفراد والمؤسسات من الإسهام بسهولة ويسر، ويرسّخ التفاعل المجتمعي مع هذه المبادرة الرمضانية النبيلة، ويدعم تحقيق أهدافها الإنسانية».

وأعلنت «إي آند» عن تخصيص مجموعة أرقام مميّزة للهاتف المتحرك في مزاد «أنبل رقم» الخيري اليوم.