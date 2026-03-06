«بلدية أبوظبي» تنفّذ فعالية «مجلس رمضان» في 6 مواقع

أبوظبي (الاتحاد)

تنفّذ بلدية مدينة أبوظبي فعالية مجلس رمضان في عدد من المواقع المختلفة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التواصل المجتمعي وإحياء الأجواء الرمضانية التراثية، وترسيخاً للقيم الإماراتية الأصيلة، وتعزيزاً للهوية الوطنية.

وتُقام فعالية مجالس رمضان -وهي مجالس مفتوحة للجمهور- في ستة مواقع تشمل الساحات في: مدينة خليفة، مدينة محمد بن زايد، الفلاح، الباهية، شخبوط، والشامخة، ولغاية 8 مارس 2026، حيث تستقبل زوّارها يومياً من الساعة 9:00 مساءً وحتى 2:00 صباحاً.

وتتضمن المجالس العديد من الفعاليات والفقرات المتنوعة الهادفة إلى إسعاد الزوّار من مختلف الفئات، وتشمل توفير أكثر من 20 عربة طعام ومقاهٍ، وألعاب ومسابقات دينية وتراثية وترفيهية، إلى جانب 18 كشكاً لعرض منتجات الأسر المنتجة، فضلاً عن فعاليات رمضانية متنوعة تناسب جميع أفراد المجتمع.

وتهدف المجالس الرمضانية إلى تعزيز التواجد البلدي وإشراك أفراد المجتمع في الفعاليات التي تنظمها البلدية، وتفعيل دورهم وزيادة مستوى المشاركة المجتمعية، كما تسعى إلى تحفيز أبناء المناطق المستضيفة للمجالس للقيام بدور إيجابي ومشاركة فاعلة في المناسبات المجتمعية، بما يعزّز أواصر التواصل بين مختلف الفئات. كذلك تسهم المجالس في توفير تجارب ترفيهية ممتعة، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الشباب والأسر المنتجة.

وأكدت البلدية أن هذه المبادرة تأتي ضمن أولوياتها الرامية إلى إسعاد أفراد المجتمع وتعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية، إلى جانب تفعيل المرافق البلدية خلال شهر رمضان المبارك بما يرسّخ حضورها كمراكز نابضة بالحياة المجتمعية.

وأشارت إلى تخصيص اهتمام خاص بالفعاليات والورش الموجهة للأطفال، بما يتيح للعائلات قضاء أوقات رمضانية مميزة في أجواء آمنة وجاذبة، حيث يتم تنظيم فعاليات اجتماعية وترفيهية، وورش ثقافية، وأنشطة تفاعلية، ومسابقات مخصصة للأطفال.