السبت 7 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من رئيس الفلبين بحثا خلاله التطورات في المنطقة وتداعياتها

6 مارس 2026 23:18

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة فيرديناند ماركوس رئيس جمهورية الفلبين، بحثا خلاله الأوضاع المتفاقمة في المنطقة في ضوء التصعيد العسكري الذي تشهده.
وعبر فخامته، خلال الاتصال، عن استنكار الفلبين الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكداً تضامنها مع الدولة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.
من جانبه، عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لفخامة فيرديناند ماركوس لموقفه الداعم لدولة الإمارات.
وشدد الجانبان، خلال الاتصال، على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية تفادياً لمزيد من التهديد للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
فرديناند ماركوس
الفلبين
