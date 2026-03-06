السبت 7 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

صقر غباش ورئيسة الجمعية الوطنية الأذربيجانية: رفض أي اعتداءات تمس سيادة الدول وأمنها

صقر غباش
7 مارس 2026 02:39

أبوظبي (وام)

أدان معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي صاحبة غفاروفا، رئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية أذربيجان، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عدداً من دول المنطقة، وأكدا رفضهما أي اعتداءات تمس سيادة الدول وأمنها واستقرارها.
جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه معاليه مع معالي صاحبة غفاروفا جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول الصديقة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأكد معاليه تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية أذربيجان، قيادة وشعباً، في ظل التطورات الأخيرة، مشدداً على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، وأهمية التضامن والتعاون بين الدول في مواجهة التحديات المشتركة، وتمنى لجمهورية أذربيجان وشعبها دوام الأمن والاستقرار.
من جانبها، أعربت معالي صاحبة غفاروفا عن تقديرها لموقف دولة الإمارات الداعم، مؤكدة إدانتها للهجوم الإيراني والاعتداءات السافرة التي استهدفت دولة الإمارات ودول الخليج، وشددت على أهمية احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز التعاون والتضامن بين الدول الصديقة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

صقر غباش
الاعتداءات الإيرانية
الاعتداء الإيراني
إيران
الإمارات
رئيس المجلس الوطني الاتحادي
المجلس الوطني الاتحادي
أذربيجان
