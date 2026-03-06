الشركات العقارية تؤكد استمرار الأعمال الإنشائية بوتيرة منتظمة

سيد الحجار (أبوظبي)

أكدت الشركات العقارية في الإمارات استمرار أعمال البناء بكافة مشاريعها العقارية في الدولة بوتيرة مستقرة، موضحين أن الزخم الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارات يعكس مستوى الثقة الكبير الذي يحظى به السوق.

وقال مسؤولون عقاريون لـ«الاتحاد»: إن المناخ الاستثماري الذي توفره دولة الإمارات يهيئ أرضية مستقرة للمطورين لمواصلة تنفيذ مشاريعهم بثقة، مشيرين إلى أن وضوح الأطر التنظيمية وجاهزية المنظومة الاقتصادية في الدولة يسهمان في دفع عجلة التطوير العمراني وتعزيز استمراريته في مختلف المناطق.

وأوضحوا أن أعمال البناء والتشييد بمواقع العمل تسير بشكل منتظم، وفق منظومة راسخة من الأنظمة والإجراءات التي تكفل استمرارية الأعمال وتعزز كفاءة إدارة المخاطر، مع استمرار التواصل مع العملاء والشركاء، بما يضمن الحفاظ على سلاسة الأداء التشغيلي من دون انقطاع.

وأكد تقرير صادر عن مركز أبوظبي العقاري، استمرار قوة الأداء في السوق العقارية بإمارة أبوظبي خلال عام 2025، مسجلاً مستويات قياسية في قيم التصرفات العقارية مدفوعة بنمو الطلب، وتوسع الاستثمارات الأجنبية، وازدهار قطاعات البيع السكني والتجاري.

وسجلت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية خلال عام 2025 نحو 142 مليار درهم، بنمو قدره 44% مقارنة بعام 2024، لتبلغ بذلك مستوى غير مسبوق من النشاط.



الدار العقارية

أكدت شركة الدار العقارية، أن عملياتها التشغيلية في دولة الإمارات تسير بوتيرة منتظمة، مشيرة إلى أن مختلف أنشطتها، بما في ذلك المجتمعات السكنية والوجهات التجارية والأصول المكتبية والمرافق اللوجستية والفنادق والمدارس ومواقع التطوير، تواصل أداءها بكامل طاقتها التشغيلية، في ظل متانة أوضاعها التشغيلية والمالية.

وأوضحت «الدار»، أن فرق العمل في مختلف قطاعاتها تواصل خلال هذه الفترة تكثيف جهودها لدعم السكان والحد من أي تأثير قد يطرأ على وتيرة الحياة اليومية، حيث عززت فرق إدارة المجتمعات قنوات التواصل مع السكان والمستأجرين، إلى جانب إطلاق مبادرات مجتمعية وتنظيم أنشطة متنوعة موجهة للعائلات والأطفال، فيما تواصل فرق الضيافة عملها بالتنسيق مع الشركاء والجهات المعنية لدعم الزوار المتأثرين بظروف السفر، بما يضمن توفير أفضل تجربة ممكنة للضيوف.

وأضافت أن الشركة تواصل إدارة عملياتها وفق منظومة راسخة من الأنظمة والإجراءات التي تكفل استمرارية الأعمال وتعزز كفاءة إدارة المخاطر عبر مختلف عملياتها التشغيلية، مشيرة إلى أن بنيتها التقنية صُممت بالاعتماد على آليات التكرار الجغرافي السحابي والأنظمة الموزعة، بما يضمن استمرارية التواصل مع العملاء والحفاظ على سلاسة الأداء التشغيلي من دون انقطاع.

وأشارت الشركة إلى أنها تدير ديونها المستحقة وفق نهج متوازن ومدروس، حيث لا تواجه المجموعة أي متطلبات إعادة تمويل كبرى خلال العامين المقبلين، فضلاً عن استفادتها من قاعدة تمويل متنوعة تشمل الأسواق المصرفية وأسواق رأس المال، من دون أي انقطاع في قنوات التمويل المتاحة.

ولفتت «الدار» إلى أن إصداراتها الأخيرة في أسواق رأس المال، بما في ذلك الإصدارات الهجينة وطرح الصكوك الخضراء والتسهيلات المرتبطة بالاستدامة، أسهمت في تعزيز هيكل رأس مال الدار ورفع مستوى سيولتها، بما يدعم استقرار أدائها المالي والتشغيلي على المدى الطويل.

وذكرت أن السيولة المتاحة تجاوزت 30 مليار درهم، تتوزع بين 14.2 مليار درهم في شكل سيولة نقدية غير مقيدة و16.4 مليار درهم من التسهيلات البنكية الملتزم بها وغير المسحوبة.



أعمال البناء

وتباشر شركة «مدن» أعمال البناء بالعديد من المشاريع في أبوظبي.

وكشفت «مدن» مؤخراً عن ترسية عقد تنفيذ أعمال المشروعين السكنيين «نوايف شرق» و«نوايف غرب» بجزيرة الحديريات، بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات درهم، والتي تُعد أعلى قيمة ترسية في قطاع المشاريع السكنية خلال عام 2025 في أبوظبي، حيث شمل العقد جميع الأعمال الإنشائية الخاصة بـ735 فيلا فاخرة، ما يعكس التزام «مدن» باتباع أفضل المعايير العالمية في مشاريعها. ويوفّر المشروعان فللاً فاخرة بتصاميم متنوعة وخيارات واسعة، ويتراوح حجمها ما بين 350 و2700 متر مربع.

وجذبت جزيرة الحديريات اهتمام المستثمرين بالسوق العقاري في أبوظبي خلال الأشهر الأخيرة، مع توالي طرح المزيد من المشاريع الجديدة بالجزيرة، والتي تم بيع وحداتها بالكامل فور الطرح.

وأظهرت منصة «داري»، التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، تسجيل 10 مشاريع جديدة خلال العام الماضي في جزيرة الحديريات، توفّر أكثر من 3200 قطعة أرض وشقة وفيلا سكنية جديدة، بواقع 9 مشاريع تضم أكثر من 1450 شقة وفيلا سكنية جديدة، إضافة إلى مشروع «وديم» لشركة مدن العقارية، والذي يضم 1764 قطعة أرض.



جاذبية السوق

وفي مؤشر على الثقة المتواصلة بمتانة الاقتصاد في دولة الإمارات وجاذبية سوق دبي العقاري، أعلنت شركة «جاد جلوبال» JAD Global للتطوير العقاري وضع حجر الأساس لمشروعها السكني «جاد 288»، الثاني في منطقة «جميرا جاردن سيتي»، إلى جانب تعيين شركة «الصفا للمقاولات» مقاولاً رئيسياً للمشروع، إيذاناً ببدء أعمال التنفيذ.

وقال محمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة «جاد جلوبال»: يمثل وضع حجر الأساس لمشروع «جاد 288» خطوة مهمة في مسيرة الشركة، كما أن ترسية عقد المقاولات الرئيس تعكس انتقال المشروع إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

وأضاف: استمرار استثماراتنا في دبي يعكس ثقتنا العميقة بمرونة اقتصاد دولة الإمارات، ووضوح رؤيتها التنموية طويلة الأمد، وتوسع محفظة الشركة التطويرية يعكس رؤية طويلة الأمد تقوم على تطوير مشاريع سكنية نوعية تلبي تطلعات السوق وتعزز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار العقاري.



مشاريع قيد الإنشاء

أكدت برتڤيل للتطوير العقاري أن الأعمال الإنشائية في مشاريعها بأبوظبي تسير بوتيرة منتظمة، ووفق الخطط الزمنية المحددة .

كما أكدت «برتڤيل» تقدّم أعمال البناء بكافة مشاريع الشركة، ما يعكس التزام الشركة بسرعة الإنجاز وجودة التنفيذ ودقة التخطيط، مشيرة إلى أن الشركة تمتلك حالياً محفظة مشاريع نشطة في أبرز مناطق أبوظبي تشمل ياس باي، ومدينة مصدر، وشاطئ الراحة، إلى جانب مناطق أخرى مميزة في الإمارة. وأشارت إلى تقدم نسب الإنجاز بمشاريعها قيد الإنشاء حالياً، والتي تشمل 5 مشاريع في مدينة مصدر، وهي «باب القصر ريزورت ريزيدنس 18» و«باب القصر ريزورت ريزيدنس 19»، و«ڤيل 11»، و«ڤيل 12»، و«باب القصر جاردن 66»، بجانب مشروعي «باب القصر ريزيدنس 25»، و«باب القصر ريزيدنس 31» في ياس باي في جزيرة ياس، فضلاً عن مشروع «باب القصر قنال ڤيو ريزيدنس 22» في شاطئ الراحة.

وأكدت «برتڤيل» الحرص على إبقاء المستثمرين ومالكي المنازل على اطلاع مستمر بسير الأعمال في مشاريعها، وتعزيز مستوى الشفافية عبر توفير بث مباشر يتيح متابعة مراحل البناء بشكل يومي.

وأوضحت أن إدارة العمليات في الشركة تسير وفق إجراءات منظمة تضمن سير الأعمال بكفاءة وانسيابية، مع استمرار التواصل مع العملاء والشركاء من دون انقطاع.



زحم القطاع العقاري

أكد حسين سالم، الرئيس التنفيذي لشركة أوهانا للتطوير العقاري، أن الزخم الذي يشهده القطاع العقاري في دولة الإمارات يعكس مستوى الثقة الكبير الذي يحظى به السوق لدى المطورين والمستثمرين على حد سواء.

وأوضح سالم لـ«الاتحاد» أن هذا الواقع ينعكس بوضوح على مشاريع الشركة المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة، والتي تواصل التقدم في مراحل الإنشاء والتنفيذ وفق الخطط التطويرية المعتمدة، بفضل المرونة والكفاءة التي تتسم بها بيئة العمل في الدولة.

وأوضح سالم أن عدداً من أبرز مشاريع الشركة يشهد حالياً مراحل متقدمة من الإنشاء، من بينها Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana وOhana by the Sea في منطقة الجرف، إضافة إلى ELIE SAAB Waterfront by Ohana في جزيرة الريم بأبوظبي.

وأضاف أن الشركة أطلقت مؤخراً مشروع Manchester City Yas Residences by Ohana، وهو مجتمع سكني متكامل يقع على ضفاف قناة ياس في أبوظبي، في خطوة تعكس ثقة الشركة المستمرة بقوة القطاع العقاري في دولة الإمارات، وتنامي الطلب على المجتمعات السكنية المتكاملة التي تركز على أنماط الحياة العصرية.

وأشار سالم إلى أن المناخ الاستثماري الذي توفره دولة الإمارات يهيئ أرضية مستقرة للمطورين لمواصلة تنفيذ مشاريعهم بثقة، مشيراً إلى أن وضوح الأطر التنظيمية وجاهزية المنظومة الاقتصادية في الدولة يسهمان في دفع عجلة التطوير العمراني وتعزيز استمراريته في مختلف المناطق.