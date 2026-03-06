السبت 7 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«وقف الإمارات» في أمسية رمضانية لـ«الشؤون الإسلامية»

سلطان النيادي والعلماء الضيوف خلال الأمسية (من المصدر)
7 مارس 2026 02:39

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، أمسيةً رمضانيةً بعنوان «وقف الإمارات»، وذلك في مجلس أم غافة بمنطقة العين، حضرها معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وعددٌ من العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وأعيان المنطقة وأهل الحي. 
وتأتي هذه الأمسية الرمضانية لتسليط الضوء على مبادرة «وقف الإمارات» التي أطلقتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وإبراز أثرها المجتمعي ودورها في تعزيز التكافل وترسيخ دعائم التنمية الوطنية المستدامة. 
وشارك في الأمسية الدكتور أحمد علي الكعبي، من ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، حيث أجاب عن تساؤلاتٍ محورية. وقدم الدكتور محمد سليمان البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع الوقف والزكاة، مداخلةً عن دور الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في مجالات الوقف وتنميته. كما ألقى الشاعر الإماراتي خلفان بن نعمان الكعبي قصيدةً شعريةً عبّرت عن معاني البذل والعطاء، وتعزيز قيم التكافل والتراحم في المجتمع.

مجالس أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
العين
أم غافة
