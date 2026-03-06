السبت 7 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
علوم الدار

محمد الشرقي: حفظ الله وطننا وأدام أمنه وأمانه واستقراره

محمد الشرقي خلال زيارته منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (وام)
7 مارس 2026 02:41

الفجيرة (وام)

زار سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، صباح أمس، فرق العمل الميدانية وأبطال الدفاع في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز».
واطّلع سموه على سير العمل البطولي لفرق الأمن والسلامة في الميدان، مشيداً بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي أسهمت في السيطرة على الوضع العام وحفظ سلامة الأفراد والمجتمع ودعم الأمن والأمان في المنطقة.
ووجّه سموه، الشكر والتقدير إلى الأبطال الذين يواصلون العمل والإشراف على سلامة الأفراد والأمن العام للمنطقة، مؤكّدًا أولويتها الراهنة.
وقال سموه: «نشكر جهودكم وعملكم وتفانيكم في الميدان في الحفاظ على سلامة الفرد والأرض.. وندعو الله لكم في يوم الجمعة المُبارك هذا، وبأن يحفظ الله وطننا ويديم أمنه وأمانه واستقراره».
رافق سموه الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة واللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني والكابتن موسى مراد مدير عام ميناء الفجيرة والكابتن سالم الأفخم مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز».

محمد الشرقي
الإمارات
منطقة الفجيرة للصناعات البترولية
الفجيرة
ولي عهد الفجيرة
