السبت 7 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من رئيس إقليم كردستان العراق بحثا خلاله التطورات الإقليمية والاعتداءات الإيرانية التي تستهدف الإمارات وعدداً من دول المنطقة

7 مارس 2026 02:23

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق الشقيق، بحثا خلاله التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.
وعبر رئيس إقليم كردستان عن استنكاره الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكداً أنها انتهاك خطير لسيادة الدول والقوانين الدولية.
من جانبه، شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معاليه لموقفه الداعم لدولة الإمارات.
ودعا الجانبان إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري في المنطقة والعودة إلى الحوار والمسار الدبلوماسي بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين.

أخبار ذات صلة
إسرائيل تعلن مهاجمة 50 طائرة مقراً محصناً وسط طهران
هجوم يستهدف قاعدة عسكرية أميركية قرب مطار بغداد
المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
كردستان العراق
اعتداءات
إيران
نيجيرفان بارزاني
آخر الأخبار
الإمارات تُحيي غداً «يوم زايد للعمل الإنساني»
اليوم 11:30
دبي.. الجهات المختصة تتعامل مع حادث سقوط شظية إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية
اليوم 11:13
الإمارات عضواً في المجلس الاستشاري للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة
اليوم 10:59
"ناسا" تستبعد احتمال اصطدام الكويكب "2024 YR4" بالقمر في 2032
اليوم 10:35
قتلى جراء إعصار اجتاح ولاية ميشيجان الأميركية
اليوم 10:32
