الأحد 8 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران

7 مارس 2026 10:08

أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حالياً مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران وتؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الدفاعات الجوية الإماراتية
وزارة الدفاع
