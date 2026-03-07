الأحد 8 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
"الطوارئ والأزمات":الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديد صاروخي

7 مارس 2026 10:18

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن الدفاعات الجوية تتعامل الآن مع تهديد صاروخي، داعيةً إلى البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات على المواقع الرسمية.


وقالت الهيئة، في منشور على منصة "إكس": "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: الآن تتعامل الدفاعات الجوية مع تهديـد صاروخي، يرجى البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات على المواقع الرسمية".


المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شعار "الوطني للأرصاد"
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": الطقس غداً غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار
اليوم 17:29
خالد بن زايد
علوم الدار
خالد بن زايد: نستحضر في يوم زايد للعمل الإنساني، نهجاً خالداً أرساه الوالد المؤسس
اليوم 17:23
بيان صادر عن وزارة الخارجية
علوم الدار
بيان صادر عن وزارة الخارجية
اليوم 17:21
