"الطوارئ والأزمات":الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديد صاروخي

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن الدفاعات الجوية تتعامل الآن مع تهديد صاروخي، داعيةً إلى البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات على المواقع الرسمية.



