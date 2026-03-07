الأحد 8 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية مستجدات الأوضاع الإقليمية

عبدالله بن زايد
7 مارس 2026 10:27

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من المسؤولين ووزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من دول المنطقة. وقد أجرى سموّه مباحثات هاتفية مع فخامة الدكتور محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا التعاونية، ومعالي محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية، ومعالي أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الإيطالية، ومعالي إغنازيو كاسيس، نائب رئيس المجلس الفيدرالي ورئيس الوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري، ومعالي جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، ومعالي ونستون بيترز، وزير خارجية نيوزيلندا، ومعالي جيهون بيراموف، وزير خارجية جمهورية أذربيجان. وتناولت الاتصالات تداعيات هذه التطورات على أمن واستقرار المنطقة، وما قد يترتب عليها من انعكاسات على الاقتصاد العالمي وأمن إمدادات الطاقة، كما استعرض الوزراء أهمية تعزيز التنسيق الدولي وتكثيف الجهود المشتركة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي. وأعرب سموّه وأصحاب المعالي الوزراء عن إدانتهم الشديدة للاعتداءات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من دول المنطقة، مؤكدين رفضهم لمثل هذه الأعمال التي تُشكّل انتهاكاً صريحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً لأمن الدول وسيادتها. وشددوا على حق الدول التي تعرضت لهذه الاعتداءات في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وسلامة أراضيها، وصون أمن مواطنيها والمقيمين والزائرين، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي. كما أكدوا أهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي في مواجهة هذه التحديات، ودعم المساعي الدبلوماسية والحوار الجاد والمسؤول، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لأصحاب المعالي الوزراء على تضامن ودعم بلدانهم لدولة الإمارات، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة، ومجدداً حرص الإمارات على مواصلة العمل مع شركائها الدوليين لإرساء الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها في تحقيق المزيد من الازدهار والرخاء.

أخبار ذات صلة
"الوطني للأرصاد": الطقس غداً غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار
خالد بن زايد: نستحضر في يوم زايد للعمل الإنساني، نهجاً خالداً أرساه الوالد المؤسس
المصدر: وام
الإمارات
عبدالله بن زايد
آخر الأخبار
178 لاعباً في بطولة تحدي حفيت للشطرنج
الرياضة
178 لاعباً في بطولة تحدي حفيت للشطرنج
اليوم 19:00
«رباعية» الشارقة في الشوط الأول تتكرر بعد 1407 أيام بـ «المحترفين»
الرياضة
«رباعية» الشارقة في الشوط الأول تتكرر بعد 1407 أيام بـ «المحترفين»
اليوم 17:30
شعار "الوطني للأرصاد"
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": الطقس غداً غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار
اليوم 17:29
خالد بن زايد
علوم الدار
خالد بن زايد: نستحضر في يوم زايد للعمل الإنساني، نهجاً خالداً أرساه الوالد المؤسس
اليوم 17:23
بيان صادر عن وزارة الخارجية
علوم الدار
بيان صادر عن وزارة الخارجية
اليوم 17:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©