علوم الدار

الإمارات عضواً في المجلس الاستشاري للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة

الإمارات عضواً في المجلس الاستشاري للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة
7 مارس 2026 10:59

أعلنت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة اختارت دولة الإمارات عضواً في المجلس الاستشاري التشاوري للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، في إنجاز هو الأول على مستوى المنطقة، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ57 للجنة في نيويورك.

وقالت البعثة، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»: «اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تختار دولة الإمارات عضواً في المجلس الاستشاري التشاوري للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، في إنجاز هو الأول على مستوى المنطقة، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 57 للجنة في نيويورك. وأكدت دولة الإمارات أن هذه العضوية ستسهم في تعزيز حوكمة البيانات، وتطوير الإحصاءات الرسمية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم صنع القرار».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
الأمم المتحدة
