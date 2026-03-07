دبي.. الجهات المختصة تتعامل مع حادث سقوط شظية إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية

أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الجهات المختصة في دبي تعاملت مع حادثٍ محدود نتيجة سقوط شظية ناجمة عن عملية اعتراض ناجحة للدفاعات الجوية، دون تسجيل أي إصابات.



وأضاف المكتب أنه لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حالياً بشأن تعرُّض مطار دبي الدولي لأي حادث.





