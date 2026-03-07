الأحد 8 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

دبي.. الجهات المختصة تتعامل مع حادث سقوط شظية إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية

دبي.. الجهات المختصة تتعامل مع حادث سقوط شظية إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية
7 مارس 2026 11:13

أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الجهات المختصة في دبي تعاملت مع حادثٍ محدود نتيجة سقوط شظية ناجمة عن عملية اعتراض ناجحة للدفاعات الجوية، دون تسجيل أي إصابات.

وأضاف المكتب أنه لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حالياً بشأن تعرُّض مطار دبي الدولي لأي حادث.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
دبي
المكتب الإعلامي لحكومة دبي
