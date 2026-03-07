«طيران الإمارات» تستأنف عملياتها التشغيلية

أعلنت "طيران الإمارات"استئناف عملياتها التشغيلية مجدداً، مؤكدة أن المسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة بعد ظهر اليوم الذهاب للمطار، ويشمل ذلك المسافرين الذين لديهم رحلات متابعة عبر دبي، بشرط أن تكون رحلة المتابعة مشغّلة.



