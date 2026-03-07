مجموعة الوصيف تسهم بمليوني درهم في حملة «حد الحياة»

أعلنت مجموعة الوصيف عن مساهمتها بمبلغ مليوني درهم، دعماً لحملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم. تأتي حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، امتداداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي جعلت من مكافحة الجوع في العالم أولوية خاصة، ومحوراً أساسياً في العديد من المبادرات والمشاريع الإنسانية التي يرعاها سموّه، ويتم تنفيذ الحملة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع. تركّز الحملة الإنسانية العالمية، بشكل خاص على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع في المجتمعات الأكثر ضعفاً، لا سيما في مناطق الكوارث والأزمات والصراعات، حيث يموت 5 أطفال تحت سن الخامسة بسبب سوء التغذية والجوع في العالم كل دقيقة. وأكد عبيد ميمني، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الوصيف، أن حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، تحمل أبعاداً إنسانية عميقة من خلال تركيزها على الأطفال الذين يعانون الجوع ومخاطر سوء التغذية في المجتمعات الأقل حظاً، وتبرز الحاجة لتكثيف الجهود، وتكاملها، من أجل تلبية الاحتياجات الغذائية الملحة لعشرات ملايين الأطفال. وقال: «يسرنا في مجموعة الوصيف أن نكون من المساهمين في هذه الحملة الرمضانية وأن نكون سنداً لكل مبادرة خيرية في دولة الإمارات، وسنبقى، بإذن الله، من الداعمين لمشاريع مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، وبرامجها المستدامة لمكافحة الجوع في العالم». ويحمل الرقم 11.5 دلالة طبية وإنسانية حاسمة، إذ يمثّل حداً فاصلاً بين وضع يمكن تداركه بالتدخل السريع، وحالة تدخل فيها حياة الطفل دائرة الخطر الحقيقي للموت، فعندما ينخفض محيط ذراع الطفل عن هذا القياس، يكون ذلك مؤشراً واضحاً على الهزال الشديد، وهي حالة طبية طارئة تعني أن جسم الطفل لم يعد يمتلك الحد الأدنى من الكتلة العضلية والاحتياطي الغذائي اللازمين للبقاء، وأنَّ مناعته باتت ضعيفة إلى درجة تهدد حياته بشكل مباشر. وتواصل حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN No: AE940340003708472909222) في صرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي. وتتيح حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة «حياة» أو «LIFE» عبر شبكتي «دو» و«e&» في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم. ويمكن المساهمة في حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق «دبي الآن DubaiNow»، تحت فئة «التبرعات». كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة «التبرعات»، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود» Jood.ae.