الأحد 8 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«دبي الخيرية» تُحيي «يوم زايد للعمل الإنساني» بحزمة مبادرات مجتمعية وإنسانية

«دبي الخيرية» تُحيي «يوم زايد للعمل الإنساني» بحزمة مبادرات مجتمعية وإنسانية
7 مارس 2026 15:59

أعلنت جمعية دبي الخيرية إطلاق حزمة من المبادرات الإنسانية والمجتمعية بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني» الذي يوافق التاسع عشر من شهر رمضان المبارك، تجسيداً لإرث العطاء الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس أبناء الإمارات، وتماشيًا مع مستهدفات «عام الأسرة». وتنفذ الجمعية حملة لتوزيع ما يقارب 40 ألف وجبة «إفطار صائم» إضافة إلى 4500 وجبة «كسر صيام» ضمن مبادرة «كن بخير» مستهدفة بث روح التكافل من خلال الوصول إلى المستفيدين في المواقع المختلفة، تأكيداً على نهج «زايد الخير» في إطعام الطعام ونشر قيم التراحم بين أفراد المجتمع. وأعلنت «دبي الخيرية» عن تنفيذ مشروعين خيريين بهذه المناسبة يتعلقان بتفريج كرب عدد من الغارمين سعيًا لفك الضيق عن المعسرين وإعادة لمّ شمل الأسر وحمايتها من التشتت بما يحقق استقرار النواة الأولى للمجتمع في عام الأسرة، وعلاج عدد من مرضى غسيل الكُلى. وأكد أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية، أن «يوم زايد للعمل الإنساني» محطة سنوية متجددة للاحتفاء بسيرة «زايد الخير» وتجديد العهد مع نهجه الذي جعل من دولة الإمارات واحةً عالمية تفيض خيرًا على البشرية. وقال: «ونحن نحتفي بـ «عام الأسرة» نجد في إرث زايد الجذور العميقة لاستقرار المجتمع، فقد كان «طيب الله ثراه» يرى في الأسرة القلعة الأولى التي تُبنى فيها قيم الإنسان، وتركيزه على مشاريع الإسكان والتعليم والصحة لم يكن إلا سعيًا لتمكين الأسرة وتوفير بيئة كريمة لنشأتها».

أخبار ذات صلة
خالد بن زايد: نستحضر في يوم زايد للعمل الإنساني، نهجاً خالداً أرساه الوالد المؤسس
صقر غباش: إرث زايد الإنساني سيبقى منهجاً للإمارات
دبي الخيرية
يوم زايد للعمل الإنساني
آخر الأخبار
178 لاعباً في بطولة تحدي حفيت للشطرنج
الرياضة
178 لاعباً في بطولة تحدي حفيت للشطرنج
اليوم 19:00
«رباعية» الشارقة في الشوط الأول تتكرر بعد 1407 أيام بـ «المحترفين»
الرياضة
«رباعية» الشارقة في الشوط الأول تتكرر بعد 1407 أيام بـ «المحترفين»
اليوم 17:30
شعار "الوطني للأرصاد"
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": الطقس غداً غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار
اليوم 17:29
خالد بن زايد
علوم الدار
خالد بن زايد: نستحضر في يوم زايد للعمل الإنساني، نهجاً خالداً أرساه الوالد المؤسس
اليوم 17:23
بيان صادر عن وزارة الخارجية
علوم الدار
بيان صادر عن وزارة الخارجية
اليوم 17:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©