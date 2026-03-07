نمو متواصل بمؤشرات التعليم بدول مجلس التعاون يعزز الاستثمار في رأس المال البشري

كشفت الإحصائيات الصادرة من المركز الإحصائي الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن نمو متواصل في مؤشرات التعليم في دول المجلس بمختلف مراحل التعليم، مدفوعًا بارتفاع أعداد الطلبة والتوسع في المؤسسات التعليمية، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بتنمية رأس المال البشري والارتقاء بجودة التعليم في المنطقة.





ووفقًا للبيانات الإحصائية الصادرة عن المركز فقد بلغ إجمالي طلبة التعليم المدرسي في دول المجلس خلال العام الدراسي 2023/2024 نحو 9.7 مليون طالب، فيما تجاوز عدد طلبة التعليم العالي 1.79 مليون طالب، إضافة إلى نحو 993 ألف طفل في مرحلة الطفولة المبكرة، وأكثر من 120 ألف دارس في برامج تعليم الكبار وهوما يؤكد استمرار الطلب المتنامي على التعليم بمختلف مستوياته في دول المجلس.





وأظهرت المؤشرات توازنًا شبه كامل في توزيع الطلبة حسب النوع الاجتماعي، إذ بلغ عدد الذكور نحو 4.9 مليون طالب بنسبة 50.5%، مقابل 4.8 مليون طالبة بنسبة 49.5%، ما يعكس تقاربًا واضحًا في فرص الالتحاق بالتعليم بين الجنسين.





وفيما يتعلق بالكوادر التعليمية، فقد بلغ إجمالي عدد المعلمين في التعليم المدرسي بدول مجلس التعاون نحو 836.6 ألف معلم خلال العام الدراسي 2023/2024، منهم 626.8 ألف معلم في القطاع الحكومي بنسبة 74.9%، مقابل 209.9 ألف معلم في القطاع الخاص بنسبة 25.1%، وهو ما يؤكد الدور المحوري للقطاع الحكومي في دعم العملية التعليمية وتوفير الكفاءات المؤهلة.





وشهدت المؤسسات التعليمية توسعًا ملحوظًا، إذ بلغ عدد المدارس نحو 32,743 مدرسة، ورياض الأطفال 10,802 روضة، إلى جانب 282 مؤسسة للتعليم العالي، و1,013 مركزًا لتعليم الكبار، بما يعكس تنامي البنية الأساسية للتعليم واستمرار الاستثمار في تطويرها.





وعلى صعيد الكثافة الطلابية، فقد بلغ متوسط عدد الطلبة في المدرسة الواحدة بالقطاع الحكومي نحو 302 طالب، مقابل 288 طالبًا في المدارس الخاصة، ما يشير إلى كثافة أعلى نسبيًا في المدارس الحكومية؛ نتيجة الإقبال المتزايد عليها.

وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة مواصلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تطوير منظوماتها التعليمية، وتعزيز الاستثمار في التعليم بوصفه ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المعرفي، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة؛ بما يواكب التحولات الاقتصادية، ومتطلبات سوق العمل المستقبلية في المنطقة.