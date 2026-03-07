قائد شرطة دبي: الإمارات تواصل نهج زايد الإنساني وترسيخ ثقافة العطاء

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن يوم زايد للعمل الإنساني، يُمثل مناسبة وطنية راسخة تستحضر فيها دولة الإمارات العربية المتحدة القيم الإنسانية النبيلة التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في أبناء الوطن، تلك القيم التي قامت على شيم العطاء والتكافل والتضامن الإنساني. وقال معاليه، في تصريح له، إن احتفاء دولة الإمارات بهذه المناسبة تأكيدٌ على استمرارية النهج الإنساني الذي أرساه القائد المؤسس، وترسيخٌ لرسالة الدولة في نشر قيم الخير وتعزيز العمل الإنساني محلياً وعالمياً، واصفا هذه القيم بأنها جزءٌ أصيلٌ من مسيرة الدولة التنموية والإنسانية، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تواصل ترسيخ مكانة الإمارات واحدة من أبرز الدول الداعمة للعمل الإنساني والإغاثي على مستوى العالم. ولفت إلى أن العمل الإنساني ركيزة أساسية في بناء المجتمعات المتماسكة والآمنة، وأكد أن استدامة العطاء مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع، لترسيخ ثقافة البذل والتكافل التي تميز مجتمع دولة الإمارات. وقال إن شرطة دبي، تستلهم من هذه المناسبة معاني المسؤولية المجتمعية والعمل الإنساني وتلتزم بتعزيز مبادرات الخير والعطاء، بما ينسجم مع رؤية الدولة واستراتيجيتها القائمة على دعم الإنسان وصون كرامته وتعزيز جودة حياته، منوهاً إلى أن القيم التي أرساها الشيخ زايد، رحمه الله، تمثّل دافعاً مستمراً لتعزيز الشراكات المجتمعية والمساهمة الفاعلة في المبادرات الإنسانية والخيرية التي تخدم المجتمع وتدعم الفئات الأكثر احتياجاً.