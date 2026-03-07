خلال اتصال مع رئيس الدولة.. رئيس وزراء سنغافورة يدعو إلى وقف التصعيد العسكري في المنطقة والعودة إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، خلال اتصال هاتفي تلقاه من معالي لورانس وونغ رئيس وزراء سنغافورة، المستجدات التي تشهدها المنطقة وتداعيات الأعمال العسكرية المتصاعدة التي تهدد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وأدان رئيس الوزراء السنغافوري الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكداً أن استمرارها يشكل تقويضاً للأمن والاستقرار الإقليميين. من جانبه، أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لرئيس الوزراء لموقف سنغافورة الداعم لدولة الإمارات. ودعا الجانبان إلى الوقف الفوري للتصعيد والأعمال العسكرية، مشددين على ضرورة العودة إلى الحوار الجاد والحلول الدبلوماسية لمعالجة القضايا العالقة وتجاوز الأزمات الراهنة بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.