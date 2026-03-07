الأحد 8 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مرصد الشارقة الفلكي: الخميس المتمم لشهر رمضان والجمعة غرة شوال لعام 1447هجرية

مرصد الشارقة الفلكي: الخميس المتمم لشهر رمضان والجمعة غرة شوال لعام 1447هجرية
7 مارس 2026 18:08

أعلنت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، ممثلة بمرصد الشارقة الفلكي، أن يوم الجمعة الموافق 20 مارس الجاري سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك (غرة شهر شوال لعام 1447ه) فلكياً في دولة الإمارات. وأوضحت الأكاديمية أن يوم الخميس 19 مارس سيكون المتمم لشهر رمضان المبارك، نظراً لعدم وجود هلال جديد مساء يوم الأربعاء 18 مارس (ليلة التحري)، حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس في الجهة الغربية. وأشار المرصد إلى أن القمر سيصل إلى لحظة الاقتران السطحي (المحاق) في مدينة الشارقة فجر يوم الخميس عند الساعة 04:24 بتوقيت الإمارات، وبناءً على ذلك، سيبلغ عمر الهلال عند غروب شمس الخميس 14 ساعة و6 دقائق، ويمكث 29 دقيقة بعد الغروب. وتعد هذه المعطيات الفلكية «حرجة»، مما يجعل رؤية الهلال محلياً مستحيلة بالعين المجردة وصعبة حتى باستخدام الأجهزة الفلكية، مع بقاء احتمال ضعيف جداً لتصويره عبر تقنيات التصوير التجميعي المتقدمة. وفي حين سيكون يوم الجمعة هو أول أيام العيد فلكياً في الإمارات ومعظم الدول الإسلامية، أوضح المرصد أن فرص رؤية الهلال قد تكون ممكنة في بعض الدول الواقعة غرباً لاختلاف الظروف الجغرافية، وعليه، قد تبدأ بعض الدول التي تعتمد حصرياً على الرؤية بالعين المجردة أو التلسكوب شهر شوال يوم السبت، تبعاً لاختلاف معايير إثبات بداية الأشهر الهجرية.

المصدر: وام
