رئيس الدولة ورئيسة وزراء نيبال يبحثان هاتفياً تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة على الأمن والاستقرار الإقليميين

7 مارس 2026 18:12

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي شوشيلا كاركي، رئيسة وزراء جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية المؤقتة، تناول الاتصال الأوضاع المتفاقمة في المنطقة في ضوء التصعيد العسكري الذي تشهده وتداعياته على أمنها واستقرارها.

وعبرت رئيسة الوزراء، خلال الاتصال، عن استنكار نيبال الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكدة تضامن بلدها مع الدولة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه، عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لمعالي رئيسة الوزراء لموقف نيبال الداعم لدولة الإمارات. وشدد الجانبان، خلال الاتصال، على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة مختلف القضايا، تفادياً لمزيد من الأزمات في المنطقة وبما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
نيبال
