الأحد 8 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد الدندشي يساهم ب 5 ملايين لدعم حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»

7 مارس 2026 21:01

قدّم محمد المرتضى الدندشي مساهمة بقيمة 5 ملايين دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»، التي أطلقتها «أوقاف أبوظبي» تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
تأتي هذه المساهمة تأكيداً على أهمية ترسيخ ثقافة الوقف كنموذج تنموي مستدام يضمن استمرارية الدعم للفئات الأكثر احتياجاً.
تهدف الحملة إلى إيجاد مصدر تمويل وقفي طويل الأمد لرعاية الأيتام، عبر استثمار المساهمات المجتمعية وتوجيه عوائدها لدعم احتياجاتهم التعليمية والصحية والمعيشية، بما يعزز جودة حياتهم وتماسك المجتمع، وتجسد هذه المبادرة القيم النبيلة التي تدعمها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
كما تمثل الحملة امتداداً لنهج العمل الخيري والتكافلي الإماراتي، وتترجم القيم الحقيقية ل «عام الأسرة» والتزام الهيئة بمواءمة جهودها مع التوجيهات الحكومية التي تكفل استدامة المنفعة للمستفيدين.

