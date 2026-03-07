الأحد 8 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
في اتصال مع رئيس الدولة.. رئيس جيبوتي يدين الاعتداءات الإيرانية على أراضي الإمارات ودول شقيقة

في اتصال مع رئيس الدولة.. رئيس جيبوتي يدين الاعتداءات الإيرانية على أراضي الإمارات ودول شقيقة
7 مارس 2026 21:34

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي، بحثا خلاله التطورات الأمنية والعسكرية الخطيرة التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلام الإقليمي والدولي.
وعبر فخامته، خلال الاتصال، عن إدانته الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة وما تمثله من انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً تضامن جيبوتي مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها.
من جانبه، شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فخامة إسماعيل عمر جيلة لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.
وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري ومنع توسيع الصراع لما ينطوي عليه ذلك من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها.

المصدر: وام
