الأحد 8 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات: الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران

شعار وزارة الدفاع
7 مارس 2026 21:43

قالت وزارة الدفاع، مساء اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حالياً مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.
وأضافت، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "تؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة الدفاع
الإمارات
الدفاعات الجوية الإماراتية
صواريخ
طائرات مسيرة
