طحنون بن زايد: بحكمة قيادتنا الرشيدة.. ستظل الإمارات نموذجاً في تجاوز التحديات

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني أن الإمارات ستظل بفضل حكمة قيادتها الرشيدة نموذجاً في تجاوز التحديات.

وقال سموه، عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «بحكمة قيادتنا الرشيدة، وكفاءة قواتنا المسلحة، وجاهزية مؤسساتنا الوطنية، وتلاحم مجتمعنا من مواطنين ومقيمين، ستظل الإمارات وطناً للإنجاز ونموذجاً في تجاوز التحديات».

وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان أن «صون أمن الوطن وسيادته، والحفاظ على استقراره ومكتسباته، أولوية وطنية ومسؤولية تتكامل فيها جهود الجميع بمختلف قطاعاتهم وأعمالهم، لتواصل الإمارات تقدمها بثقة وثبات، ماضية بعزم في مسيرتها نحو مزيد من النجاح والازدهار».