الأحد 8 مارس 2026
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء كرواتيا بحثا خلاله التطورات الإقليمية واعتداءات إيران على الإمارات ودول في المنطقة

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء كرواتيا بحثا خلاله التطورات الإقليمية واعتداءات إيران على الإمارات ودول في المنطقة
7 مارس 2026 22:55

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي أندريه بلينكوفيتش رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، بحثا خلاله التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.
 وعبر معالي رئيس الوزراء الكرواتي عن إدانة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات، وعدداً من الدول الشقيقة، مؤكداً أنها انتهاك خطير لسيادة الدول والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
 من جانبه، شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معاليه لموقف كرواتيا الداعم لدولة الإمارات.
ودعا الجانبان إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري في المنطقة والعودة إلى الحوار والمسار الدبلوماسي، بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين.

بيان صادر عن وزارة الخارجية
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء توغو أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف الإمارات
