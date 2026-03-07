الأحد 8 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة: الإمارات تضع أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين على أرضها في مقدمة أولوياتها

7 مارس 2026 23:09

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن دولة الإمارات تضع أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها، وقادرة، بفضل الله تعالى، على التصدي للاعتداءات التي تستهدفها.
ووجه سموه الشكر إلى القوات المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية الكفؤة، وكل الأجهزة والفرق الوطنية لجهودهم المخلصة من أجل حماية الإمارات مجسدين أعلى درجات الجاهزية والتنسيق والتكامل، ما يبعث على الفخر والاعتزاز.
كما أعرب سموه، في كلمته في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والمنطقة، عن تقديره العميق لوعي المجتمع من إماراتيين ومقيمين، شركاء الوطن، الذين عبروا عن حبهم للإمارات قولاً وفعلاً.
وقال سموه «في الإمارات الكل إماراتي، بحبه لهذه الأرض وعطائه لها»، سائلاً المولى تعالى أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.
وأكد سموه أن دولة الإمارات، دار زايد، ستبقى، بإذن الله تعالى، دائماً قوية بوحدتها، ثابتة في حماية سيادتها، وماضية بثقة نحو مستقبلها.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
الإمارات
المواطنون
المقيمون
