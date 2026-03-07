الأحد 8 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سيف بن زايد لرئيس الدولة: خلف قيادتكم نقف صفاً واحداً

7 مارس 2026 23:15

أعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عن الوقوف خلف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «سيدي القائد… خلف قيادتكم نقف صفاً واحداً، بعزيمةٍ راسخة وإرادةٍ لا تلين. فالإمارات بقيادتكم سيدي ليست مجرد دولة قوية، بل وطنٌ عريق رسّخ عبر تاريخه قدرته على حماية مجده وصون إنجازاته ودحر أعدائه». 
وأكد سموه «واليوم كما الأمس، ستبقى الإمارات بعزم رجالها وحكمة قيادتها قادرةً على الدفاع عن أمنها، وترسيخ مكانتها، وصون مكتسباتها. سنظل درعاً للوطن، ورايةً ترفع عزّ الإمارات خفّاقةً دائماً».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
رئيس الدولة
سيف بن زايد
