الأحد 8 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية بولندا

عبدالله بن زايد يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية بولندا
7 مارس 2026 23:39

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معالي رادوسلاف سيكورسكي، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية بولندا، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى وارسو.
وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا وسبل تعزيزها، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعزز ازدهار ورخاء شعبيهما.
كما استعرض الجانبان الفرص المتاحة لتطوير آفاق التعاون والشراكة في عدد من القطاعات، منها الاقتصادية والتجارية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة، وغيرها من المجالات الحيوية المتصلة بالأولويات التنموية للبلدين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية بولندا، مشيراً إلى حرص البلدين على تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها بما يدعم مساعيهما نحو المزيد من الازدهار الاقتصادي والنمو المستدام.
كما تطرق اللقاء إلى تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات ودول شقيقة وصديقة، حيث أعرب سموه عن شكره وتقديره لمعالي رادوسلاف سيكورسكي على تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات.
وناقش سموه ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية بولندا أهمية دعم المساعي الدولية الرامية إلى ترسيخ السلم والاستقرار الإقليميين.
 حضر اللقاء معالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة، وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، ومحمد أحمد الحربي، سفير الدولة لدى جمهورية بولندا.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
بولندا
رادوسلاف سيكورسكي
