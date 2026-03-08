قائد عام شرطة أبوظبي يطّلع على مستوى الجاهزية الميدانية

أبوظبي (الاتحاد)



تفقّد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، قوة الشرطة في الوحدات الميدانية والتخصصية، واطّلع على مستوى الجاهزية والاستعداد الميداني، وذلك في إطار حرص القيادة على متابعة سير العمل، والوقوف على جاهزية الكوادر الشرطية لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات، وتعزيز الأمن والأمان في المجتمع، بحضور مديري قطاعات الشرطة.

وأشاد بجهودهم وتفانيهم في أداء واجبهم الوطني، مؤكداً أهمية المحافظة على أعلى مستويات الجاهزية واليقظة، والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل الخدمات الشرطية، وفق أعلى معايير الكفاءة والاحترافية. وأكد أن شرطة أبوظبي تواصل تطوير منظومة العمل الأمني والشرطي، وتعزيز الجاهزية الميدانية، من خلال الكوادر المؤهلة والتقنيات الحديثة، بما يسهم في تحقيق استدامة الأمن والأمان، ورفع جودة الحياة في إمارة أبوظبي.