الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قائد عام شرطة أبوظبي يطّلع على مستوى الجاهزية الميدانية

أحمد بن زيتون المهيري لدى تفقده الوحدات الميدانية (من المصدر)
8 مارس 2026 04:30

أبوظبي (الاتحاد)

تفقّد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، قوة الشرطة في الوحدات الميدانية والتخصصية، واطّلع على مستوى الجاهزية والاستعداد الميداني، وذلك في إطار حرص القيادة على متابعة سير العمل، والوقوف على جاهزية الكوادر الشرطية لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات، وتعزيز الأمن والأمان في المجتمع، بحضور مديري قطاعات الشرطة.
وأشاد بجهودهم وتفانيهم في أداء واجبهم الوطني، مؤكداً أهمية المحافظة على أعلى مستويات الجاهزية واليقظة، والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل الخدمات الشرطية، وفق أعلى معايير الكفاءة والاحترافية. وأكد أن شرطة أبوظبي تواصل تطوير منظومة العمل الأمني والشرطي، وتعزيز الجاهزية الميدانية، من خلال الكوادر المؤهلة والتقنيات الحديثة، بما يسهم في تحقيق استدامة الأمن والأمان، ورفع جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

أخبار ذات صلة
«الإمارات للإفتاء» يحتفي بـ«يوم زايد»
كورنيش أبوظبي يشهد أطول مأدبة إفطار
أبوظبي
العمل الأمني
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي
علوم الدار
رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي
اليوم 00:32
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
اقتصاد
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
اليوم 11:23
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار
اليوم 11:07
"خليفة التربوية" بدء مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
علوم الدار
"خليفة التربوية" بدء مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
اليوم 11:02
أسعار النفط(موضوعية)
اقتصاد
النفط يرتفع بأكثر من 25٪ ويتجه لتحقيق قفزة يومية قياسية
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©