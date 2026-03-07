الأحد 8 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يبحث خلال اتصال هاتفي أجراه مع أمير قطر التطورات الإقليمية

رئيس الدولة يبحث خلال اتصال هاتفي أجراه مع أمير قطر التطورات الإقليمية
7 مارس 2026 23:44

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، اليوم خلال اتصال هاتفي أجراه مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، المستجدات في المنطقة في ظل التصعيد العسكري المتصاعد الذي تشهده وما ينطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
واطمأن سموه، خلال الاتصال، على دولة قطر الشقيقة إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تتعرض لها، مؤكداً التضامن معها في إجراءاتها للدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.
من جانبه، شكر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صاحب السمو رئيس الدولة لموقفه الأخوي الداعم لدولة قطر، معبراً عن التضامن مع الإمارات في دفاعها عن سيادتها وأمنها واستقرارها.
وأكد الجانبان، خلال الاتصال، إدانتهما الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي البلدين وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة وما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها، مشددين على اتخاذ جميع الإجراءات التي تصون أمن البلدين واستقرارهما وأمن شعبيهما.
كما دعا صاحب السمو رئيس الدولة وأمير دولة قطر إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري، وتغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية لتجنيب المنطقة مزيداً من الأزمات، وبما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.

المصدر: وام
