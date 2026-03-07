الأحد 8 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مجموعة «أدنوك» تجري تحديثاً بشأن عملياتها

مجموعة "أدنوك" تجري تحديثا بشأن عملياتها
8 مارس 2026 00:23

أعلنت «أدنوك» تحديثاً بخصوص عملياتها في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، وقد فعّلت الشركة إجراءات الاستجابة المعتمدة، حيث تعمل بشكل وثيق مع الجهات المختصة لضمان سلامة كوادرها وأصولها وعملياتها التشغيلية.
وفي ضوء الأوضاع المستمرة التي تؤثر في حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز، تقوم الشركات التابعة لـ«أدنوك» بتقييم الوضع لكل منتج وعملية على حِدة. كما تستمر «أدنوك» في استخدام سعات مساراتها التصديرية التي لا تمر عبر المضيق، إلى جانب مرافق التخزين الدولية التابعة لها، بما يضمن استمرارية الإمدادات إلى الأسواق العالمية.
وتستمر فرق المبيعات والتجارة في «أدنوك» بالتواصل بشكل استباقي مع العملاء الذين قد تتأثر مواعيد تسليم شحناتهم، حيث تُقدّر «أدنوك» علاقاتها مع جميع شركائها التجاريين، وستستمر في تزويدهم بآخر المستجدات بشكل مباشر.
وبصفتها مزوداً مسؤولاً وموثوقاً للطاقة، تدير «أدنوك» مستويات الإنتاج البحري بعناية لمعالجة متطلبات التخزين، مع الحفاظ على سلامة موظفيها وأصولها ومنشآتها.
ويسهم هذا النهج في الحفاظ على مرونة العمليات التشغيلية للشركة، وتمكينها من استئناف عملياتها كالمعتاد مع تفادي مواجهة فترات تأخير طويلة. وبالنسبة لعمليات «أدنوك» البرية، فهي مستمرة.

المصدر: وام
أدنوك
مجموعة أدنوك
عمليات تشغيلية
