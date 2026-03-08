سعيد الرقباني: ترسيخ ريادة الإمارات في الخير والعطاء

الفجيرة (وام)



قال معالي سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، إن يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف التاسع عشر من شهر رمضان المبارك من كل عام، مناسبة وطنية مهمة نستعيد فيها ذكرى القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونتذكر إنجازاته الباقية في ميادين العطاء والعمل الإنساني، والتي أرست أسساً ثابتة جعلت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في العطاء والخير وتقديم الدعم للمحتاجين.

وقال الرقباني إن المبادئ والقيم الإنسانية الرفيعة التي غرسها الوالد المؤسس في نفوس أبناء الإمارات، من أخلاق عالية ومحبة للخير والتسامح، وصلت إلى مختلف أنحاء العالم.

وأكد أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، سيظل حاضراً في قلوبنا وعقولنا ونذكره بكل خير وندعو له بالرحمة والمغفرة، ويسير على نهجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يواصل بإخلاص مسيرة الخير والعطاء، حتى باتت دولة الإمارات من أبرز الدول الداعمة للعمل الإنساني والإغاثي عالمياً.

وأشاد بعملية «الفارس الشهم 3» التي قدمت مساعدات حيوية متكاملة للشعب الفلسطيني، شملت مستشفيات ميدانية ومحطات تحلية مياه وإمدادات غذائية وطبية.