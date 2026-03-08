الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

جمال بن حويرب: محطة وطنية ملهمة

جمال بن حويرب: محطة وطنية ملهمة
8 مارس 2026 04:31

دبي (الاتحاد) 

قال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إنَّ يوم زايد للعمل الإنساني يشكِّل محطة وطنية ملهمة نستذكر من خلالها القيم الإنسانية الرفيعة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي جعلت من العطاء والعمل الخيري ركناً أصيلاً في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة ونهجاً راسخاً في رؤيتها التنموية. 
وأضاف ابن حويرب أن «الإرث الإنساني للشيخ زايد لم يقتصر على دعم المبادرات الخيرية والإغاثية، بل امتد ليؤسِّس لرؤية تنموية شاملة تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، عبر تمكينه وتعزيز قدراته وبناء مجتمعات قائمة على العلم والمعرفة. وقد شكَّل هذا النهج مصدر إلهام للعديد من البرامج والمبادرات التي تطلقها مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والتي تعمل على نشر المعرفة، وتنمية الطاقات المبدعة، والإسهام في دعم مسارات التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي». 
وأكَّد أن يوم زايد للعمل الإنساني يعكس المكانة العالمية التي رسَّختها الإمارات في ميادين العمل الإنساني، حيث تواصل الدولة، بقيادتها الرشيدة، مدّ جسور التضامن مع مختلف شعوب العالم، انطلاقاً من القيم الأصيلة التي غرسها الوالد المؤسِّس، وترجمةً لها إلى مبادرات ومشاريع نوعية تسهم في خدمة الإنسان.

