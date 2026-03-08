الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«مالية عجمان»: إرث جعل من الإمارات رمزاً عالمياً للعمل الإنساني

«مالية عجمان»: إرث جعل من الإمارات رمزاً عالمياً للعمل الإنساني
8 مارس 2026 04:31

عجمان (وام)

أكد مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة ملهمة تستحضر فيها دولة الإمارات القيم الإنسانية التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي جعلت من العطاء والتكافل نهجاً ثابتاً في مسيرة الدولة.
وقال إن يوم زايد للعمل الإنساني ليس مجرد مناسبة وطنية فقط، بل تجديدٌ للعهد على مواصلة رسالة الخير التي أطلقها الشيخ زايد، والتي جعلت من دولة الإمارات رمزاً عالمياً للعمل الإنساني والتنموي.
وأضاف أن الشيخ زايد، طيب الله ثراه، رسخ نموذجاً فريداً في العمل الإنساني يقوم على قيم الرحمة والتكافل والتضامن، وهو النهج الذي تواصل دولتنا السير عليه، اليوم، عبر مبادرات إنسانية وتنموية تمتد آثارها إلى مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات تستلهم من إرث الشيخ زايد هذه القيم النبيلة في مختلف مجالات عملها، بما يعزز ثقافة المسؤولية المجتمعية ويكرّس العمل الإنساني جزءاً أصيلا من منظومة التنمية المستدامة.

أخبار ذات صلة
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
رئيس الدولة ونائباه والحكام يعزون أمير الكويت في وفاة شهيدي الواجب
الإمارات
مالية عجمان
يوم زايد للعمل الإنساني
دائرة المالية
عجمان
آخر الأخبار
رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي
علوم الدار
رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي
اليوم 00:32
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
اقتصاد
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
اليوم 11:23
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار
اليوم 11:07
"خليفة التربوية" بدء مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
علوم الدار
"خليفة التربوية" بدء مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
اليوم 11:02
أسعار النفط(موضوعية)
اقتصاد
النفط يرتفع بأكثر من 25٪ ويتجه لتحقيق قفزة يومية قياسية
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©