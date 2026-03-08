الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

راشد بن صقر: محطة متجددة لمواصلة مسيرة الخير والعطاء

8 مارس 2026 04:31

الشارقة (وام) 

أكد الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أن مسيرة دولة الإمارات في العمل الإنساني تستند إلى رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من العطاء والتكافل أساساً في بناء الدولة ونهجاً ثابتاً في تنميتها. 
وقال الشيخ راشد بن صقر القاسمي، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، إن هذه القيم أصبحت نموذجاً إنسانياً ملهماً تتبناه الدولة في جميع مبادراتها، حيث امتدت جهودها الإنسانية والتنموية لتصل إلى ملايين الأشخاص حول العالم، وتدعم المجتمعات الأكثر احتياجاً، وتسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة. 
وأضاف أن دولة الإمارات تواصل اليوم ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للعمل الإنساني، مستندة إلى إرث زايد وقيمه النبيلة، إذ أصبح العطاء جزءاً لا يتجزأ من هويتها الوطنية ونهجاً متكاملاً ينعكس في سياساتها وبرامجها التنموية داخل الدولة وخارجها. 
واختتم قائلاً: إن يوم زايد للعمل الإنساني يعد محطة متجددة لتأكيد الالتزام بمواصلة مسيرة العطاء وتعزيز ثقافة التضامن الإنساني، بما يجسد رسالة الإمارات الحضارية، ويعزز دورها الريادي في خدمة الإنسان في كل مكان.

