فاطمة الكعبي: خدمة الإنسان أولوية

دبي (الاتحاد)



أكدت الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، أن يوم زايد للعمل الإنساني يشكل محطة ملهمة تستذكر فيها دولة الإمارات مسيرة العطاء التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تحولت إلى ثقافة وطنية راسخة تقوم على الرحمة والتضامن الإنساني.

وأضافت أن ما حققته الإمارات من حضور عالمي في ميادين العمل الإنساني يعكس رؤية قيادية حكيمة جعلت من خدمة الإنسان أولوية ثابتة في سياساتها ومبادراتها، الأمر الذي عزز مسيرتها التنموية والإنسانية على حد سواء كدولة سباقة في دعم المبادرات الإنسانية والتنموية حول العالم.

وأشارت إلى أن مؤسسة الإمارات للدواء تواصل دورها في دعم هذه المسيرة، من خلال الإسهام في بناء منظومة دوائية متقدمة ومستدامة، تدعم صحة المجتمع وتعزز جودة الحياة، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن رعاية الإنسان وصون صحته يمثلان أحد أسمى وجوه العمل الإنساني.