سالم بن سلطان: علامة مضيئة في تاريخ دولة الإمارات

رأس الخيمة (وام)



أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل لأبناء الإمارات محطة يقفون عندها إجلالاً وتعظيماً لذكرى باني مسيرة دولتهم المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويعد علامة مضيئة في تاريخ دولة الإمارات وصفحة ناصعة تعبر بصدق عن الإنجازات التي حققتها الدولة في ساحة العمل الإنساني، من خلال تقديم المساعدات والعون إلى الدول والشعوب في مختلف أنحاء العالم.

وقال الشيخ سالم بن سلطان، في كلمته بهذه المناسبة: إن إحياء يوم زايد للعمل الإنساني يجسد القيم السامية التي غرسها الوالد المؤسس في نفوس أبناء الإمارات، والمتمثلة في العطاء والتكافل ومد يد العون للمحتاجين دون تمييز، مؤكداً أن هذا النهج الإنساني أصبح جزءاً أصيلاً من هوية الدولة ورسالتها الحضارية. وأضاف أن دولة الإمارات، وبفضل إنجازاتها الإنسانية الكبيرة، لاسيما في ساحة العمل الإنساني، تبوأت مكانة مرموقة في صدارة الدول المانحة للمساعدات في العالم، مشيراً إلى أن ذلك يعد نتيجة طبيعية لغرس زايد الخير الذي كرس حياته لخدمة البشرية أينما وجدت.