الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طالب بن صقر: مسيرة عطاء خالدة

طالب بن صقر: مسيرة عطاء خالدة
8 مارس 2026 04:31

رأس الخيمة (وام) 

أكد الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي أن المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، سيظل اسمه محفوراً في قلوب وعقول شعوب العالم لما قدمه من أعمال جليلة ومبادرات إنسانية ستبقى نبراساً يضيء دروب العطاء وخدمة الإنسانية جمعاء.
وأشار الشيخ طالب بن صقر، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 من شهر رمضان، إلى أهمية هذه المناسبة الإنسانية التي يطلق خلالها الجميع العديد من المبادرات الخيرية والإنسانية والنوعية، إضافة إلى الفعاليات الحكومية والمجتمعية التي تنظمها المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.
وقال الشيخ طالب بن صقر القاسمي: في كل عام تأتي هذه المناسبة الإنسانية الجليلة لتجدد في النفوس معاني العطاء التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث سيظل اسمه أبد الدهر محفوراً في قلوب وعقول شعوب العالم لما قدمه من أعمال إنسانية وخيرية، وستبقى جهوده نبراساً يضيء المبادرات الموجهة لخدمة الإنسانية عربياً وعالمياً، وترسخ أفعاله الخيرة الثوابت التي تعزز مكانة وسياسة دولة الإمارات الخارجية كعنوان بارز ومعبر عن العطاء الإنساني.

