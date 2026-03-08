طريفة الزعابي: نهج راسخ في التنمية المستدامة والعمل الإنساني

أبوظبي (الاتحاد)



قالت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا): «بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف التاسع عشر من شهر رمضان المبارك، نستحضر بكل فخر وتقدير الإرث الإنساني الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، القائد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أرسى برؤيته الحكيمة نهجاً راسخاً في التنمية المستدامة والعمل الإنساني وخدمة المجتمعات».

وأضافت: لقد آمن الشيخ زايد، رغم التحديات المناخية القاسية وشح الموارد المائية، بأن الزراعة تمثل أساس الاستقرار والازدهار وبناء الحضارات. وقد عبّر عن هذه القناعة في قوله الخالد: «أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة».

وأكدت الزعابي: في المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، تظل هذه الرؤية مصدر إلهام لعملنا في تطوير حلول علمية مبتكرة تعزز الزراعة المستدامة، وتسهم في دعم الأمن الغذائي وبناء قدرة المجتمعات على الصمود في البيئات الجافة والمالحة في دولة الإمارات وخارجها.