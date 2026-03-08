الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

«الاتحادية العليا»: مناسبة نستحضر فيها القيم النبيلة

8 مارس 2026 04:31

أبوظبي (وام) 

قال معالي محمد بن حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية سامية نستحضر فيها القيم النبيلة التي غرسها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس أبناء الإمارات، تلك القيم التي انطلقت من أسس وطنية أصيلة، وأصبحت جزءاً راسخاً من نسيج مجتمعنا وهويتنا الوطنية.
وأضاف معاليه: لقد أرسى زايد، رحمه الله، نهجاً إنسانياً متجذراً يقوم على العطاء والتكافل ومدّ يد الخير إلى الإنسان أينما كان، حتى غدت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في العمل الإنساني والتنموي، تجسّد من خلاله قيم الرحمة والتسامح والمسؤولية المشتركة.
وقال: انطلاقاً من هذا الإرث الإنساني العميق، نجدد في هذه المناسبة التزامنا بمواصلة مسيرة العطاء التي أرساها زايد، وتعزيز المبادرات الإنسانية التي تخدم الإنسان وتدعم استقرار المجتمعات، وتغرس الأمل في نفوس المحتاجين.
وأضاف معاليه: يظل يوم زايد للعمل الإنساني محطة متجددة للتأمل في الدروس والقيم التي تركها هذا القائد العظيم، وتأكيداً على التزامنا بأن تبقى مبادئه الرفيعة حاضرة في مسيرتنا، وأن تظل دولة الإمارات منارة للعطاء والخير.

