عبدالله النعيمي: نستلهم مسيرة قائدٍ حكيم

أبوظبي (وام)



قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، إن يوم زايد للعمل الإنساني يجسد منارةً وطنية نستلهم منها مسيرة قائدٍ حكيم، جعل من الإنسان محور التنمية ومبتغاها.

وأضاف أن هذا اليوم هو تأكيدٌ متجدد على نهجٍ راسخٍ أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حين حوّل العطاء إلى قيمةٍ مؤسِّسة، والعمل الإنساني إلى مسؤولية وطنية وأخلاقية عابرة للحدود.

وأضاف معاليه، بهذه المناسبة، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، غرس فينا مفهوماً عميقاً، مفاده أن قيمة الدول تُستمد من أثرها في حياة الشعوب، ومن هذا المنطلق باتت الإمارات وطناً يؤمن بالتكافل والتضامن الكوني، مؤكداً الالتزام بمواصلة خطى المؤسس في ترسيخ ثقافة الخير، وتعزيز المبادرات التي تصون الكرامة الإنسانية، لتبقى رسالة الإمارات دوماً هي بناء مستقبل أكثر رحمةً وتكافلاً واستدامة.