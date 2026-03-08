ميثاء الشامسي: إنسانية زايد مفعمة بالقيم

أبوظبي (وام)



قالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، إنه في التاسع عشر من شهر رمضان من كل عام تحتفل الإمارات بيوم زايد للعمل الإنساني، لافتة إلى أن هذا اليوم تتجلى فيه أسمى معاني العطاء في مسيرة مؤسس دولتنا وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كرس حياته في خدمة شعبه ووطنه والإنسانية جمعاء، ولم يألُ جهداً في إغاثة الناس في كل أنحاء العالم، فلم يميز قط بين عرق ودين.

وأكدت معاليها بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني 2026، أن إنسانية زايد المفعمة بالقيم، تكرم الإنسان وتقوي عرى الإخاء والتسامح، فقيم التكافل والتآزر والتعاون هي في مجملها تشكل محور العمل الإنساني لزايد الخير.

وقالت: لقد أرسى زايد الخير منهج العطاء وعمل الخير في أبناء دولة الإمارات، هذا المنهج الذي يعد برنامجاً مستداماً لقيادتنا الرشيدة وفي مقدمة أولوياتها الإنسانية، ليس على صعيد الوطن وما يحظى به على امتداد إماراته من صور رائعة في المساعدات والمواقف الإنسانية بشتى أشكالها، وتعدد مجالاتها، وإنما غدت الإمارات المثال الذي يحتذى به في العالم لتسجيلها أعلى المعدلات في نسبة المساعدات الإنسانية عالمياً.