«استشاري الشارقة»: إرث يواصل إلهام الأجيال لتبني قيم العطاء

الشارقة (الاتحاد)



أكدت حليمة حميد العويس، رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل مناسبة وطنية لتجديد قيم الخير والتضامن التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في وجدان شعب الإمارات، مشيرة إلى أن هذه القيم أصبحت نهجاً راسخاً يوجه مسيرة الدولة في خدمة الإنسان، وتعزيز العمل الإنساني على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأضافت أن يوم زايد للعمل الإنساني يشكل منصة لإبراز المبادرات الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات في مختلف أنحاء العالم، مستمدة من إرث زايد الإنساني الذي يواصل إلهام الأجيال لتبني قيم العطاء والبذل ومساعدة المحتاجين.

وأوضحت أن الاستقرار والأمن الذي تنعم به الدولة اليوم يعكس حكمة القيادة الرشيدة، وحرصها المستمر على تأمين مقومات الحياة الكريمة والطمأنينة لجميع المقيمين على أرضها، مؤكدة أن الإمارات ستظل واحة أمان في جميع الظروف، إذ تواصل مؤسساتها وقطاعاتها الحيوية أداء دورها بكفاءة، بما يضمن استمرار الأعمال وحماية المجتمع، وتعزيز رفاه السكان.