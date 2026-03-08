الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

سهيل المزروعي: نموذج عالمي في العمل الإنساني

سهيل المزروعي: نموذج عالمي في العمل الإنساني
8 مارس 2026 04:32

أبوظبي (وام) 

أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن يوم زايد للعمل الإنساني يعد مناسبة وطنية نستذكر خلالها الإرث الإنساني للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسس مدرسة فريدة في مجال العمل الإنساني، مشيراً إلى أن نهج الوالد المؤسس، طيب الله ثراه، جعل العطاء قيمة وطنية راسخة في مسيرة دولة الإمارات وتطور هويتها الحضارية. 
وقال إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، تواصل تعزيز مكانتها نموذجاً عالمياً في العمل الإنساني والتنموي، من خلال مبادرات مستدامة تجمع بين الإغاثة الفورية، ودعم مسارات التنمية طويلة المدى في مختلف دول العالم. 
ولفت إلى أن هذا النهج الإنساني يتوافق مع أهداف عام الأسرة، الذي يعزز قيم التلاحم والتكافل والمسؤولية المجتمعية، باعتبار الأسرة النواة الأساسية للعطاء والحاضنة الطبيعية للقيم الإنسانية التي وضع أسسها الوالد المؤسس. 

