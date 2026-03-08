الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالرحمن العويس: العطاء قيمة وطنية متجذرة

عبدالرحمن العويس: العطاء قيمة وطنية متجذرة
8 مارس 2026 04:32

أبوظبي (الاتحاد) 

أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن «يوم زايد للعمل الإنساني» يمثّل وقفة لإعلاء قيم التضامن والتعاضد والعطاء التي أرساها المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، واستحضاراً لإرث إنساني راسخ في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في مد يد العون للمحتاجين في كل مكان، وترسيخاً لثقافة العطاء كقيمة وطنية متجذّرة في وجدان أفراد المجتمع كافة، حتى أصبح نهجاً أصيلاً وقيمة عليا في حياة كل مواطن إماراتي. 
وقال معاليه، في كلمة له بالمناسبة: مع الاحتفاء بعام الأسرة، تتجلّى أهمية الأسرة كمصدر لترسيخ قيم العمل الإنساني، وغرس بذور الخير والعطاء في أبناء الوطن منذ الصغر، وتنشئة أجيال تحمل معاني المسؤولية الإنسانية والتعاون والتراحم، وتعي دورها المجتمعي والإنساني، وقادرة على مواصلة مسيرة العمل الإنساني بثبات وإخلاص. 
وأضاف أن الأسرة الإماراتية هي النواة التي ينطلق منها كل عمل إنساني، فكل مبادرة خيرية تبدأ من البيت، وتترسّخ في المجتمع، لتغدو جزءاً من هوية وطنية قائمة على العطاء والتضامن، وقادرة على مساعدة المحتاجين، وتخفيف معاناتهم على المستويات كافة المحلية والإقليمية والدولية. 

أخبار ذات صلة
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
رئيس الدولة ونائباه والحكام يعزون أمير الكويت في وفاة شهيدي الواجب
عبدالرحمن العويس
المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
آخر الأخبار
رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي
علوم الدار
رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي
اليوم 00:32
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
اقتصاد
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
اليوم 11:23
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار
اليوم 11:07
"خليفة التربوية" بدء مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
علوم الدار
"خليفة التربوية" بدء مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
اليوم 11:02
أسعار النفط(موضوعية)
اقتصاد
النفط يرتفع بأكثر من 25٪ ويتجه لتحقيق قفزة يومية قياسية
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©