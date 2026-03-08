عبدالله المري: نشر الخير محلياً وعالمياً

دبي (الاتحاد)



أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن يوم زايد للعمل الإنساني، مناسبة وطنية راسخة تستحضر فيها دولة الإمارات العربية المتحدة القيم الإنسانية النبيلة التي غرسها المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في أبناء الوطن، تلك القيم التي قامت على العطاء والتكافل والتضامن الإنساني.

وأضاف معاليه «إن احتفاء دولة الإمارات بهذه المناسبة تأكيدٌ على استمرارية النهج الإنساني الذي أرساه القائد المؤسس، وترسيخٌ لرسالة الدولة في نشر الخير وتعزيز العمل الإنساني محلياً وعالمياً. وهذه القيم إنما هي جزءٌ أصيلٌ من مسيرة الدولة التنموية والإنسانية، بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تواصل ترسيخ مكانة الإمارات كواحدة من أبرز الدول الداعمة للعمل الإنساني والإغاثي على مستوى العالم».