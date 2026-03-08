الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

خالد بالعمى: نموذج خالد في وجدان الوطن

خالد بالعمى: نموذج خالد في وجدان الوطن
8 مارس 2026 04:32

أبوظبي (وام) 

أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن الإرث الإنساني للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يظل نبراساً حياً ونموذجاً خالداً في وجدان الوطن والعالم، ومحركاً أساسياً لمنظومة العطاء والخير التي تقوم عليها نهضة دولة الإمارات الشاملة. 
وقال معاليه، في تصريح له بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني: «نجسد اليوم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ترسيخ قيم التسامح والتراحم، وتحويل العمل الإنساني إلى منهجية مستدامة تعزز مكانة الدولة مركزاً ريادياً عالمياً يسعى لرقي البشرية وازدهار المجتمعات». وأضاف معاليه: نجدد العهد والوفاء لنهج «زايد الخير»، مؤكدين التزامنا بتطوير مبادرات استراتيجية تُعمّق الأثر الإنساني لدولة الإمارات.

